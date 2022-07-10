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Niet meer leverbaar
DLK3425NB/00
Magnetische bevestigingskit voor auto
Dankzij de verstelbare kogelbevestiging hebt u een kijkhoek van 360 graden. Bevestig stevig aan de ventilatieopening in de auto. Het magnetische oppervlak zorgt voor een stevige bevestiging op uw iPhone. (IPhone 12 of 13 met magnetische bevestiging)
Ventilatierooster
Magnetische bevestiging
voor iPhone 12- en 13-serie
Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.
Deze telefoonsteun voor in de auto heeft een sterke magnetische bevestiging. De steun kan 360 graden worden gedraaid. De steun zelf wordt stevig in de auto bevestigd met 3M-lijm.
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