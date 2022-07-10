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Telefoonhouder

DLK3425NB/00

Magnetische bevestigingskit voor auto

Dankzij de verstelbare kogelbevestiging hebt u een kijkhoek van 360 graden. Bevestig stevig aan de ventilatieopening in de auto. Het magnetische oppervlak zorgt voor een stevige bevestiging op uw iPhone. (IPhone 12 of 13 met magnetische bevestiging)

Bekijk alle voordelen

Voor ventilatieopening

Magnetische bevestigingskit voor auto

  • Ventilatierooster

  • Magnetische bevestiging

  • voor iPhone 12- en 13-serie

Rotatie van 360 graden zodat u er gemakkelijk bij kunt

Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.

Ontwerp met stevige magnetische bevestiging en antislipoppervlak.

Deze telefoonsteun voor in de auto heeft een sterke magnetische bevestiging. De steun kan 360 graden worden gedraaid. De steun zelf wordt stevig in de auto bevestigd met 3M-lijm.

Technische specificaties

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