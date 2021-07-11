Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLK3422NB/00
Magnetische bevestigingskit voor auto
Dankzij de instelknop hebt u een kijkhoek van 360 graden Bevestig de kit zorgvuldig aan de auto met de bijgeleverde 3M lijm.
Magnetische bevestiging
Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.
Deze telefoonsteun voor in de auto heeft een sterke magnetische bevestiging. De steun kan 360 graden worden gedraaid. De steun zelf wordt stevig in de auto bevestigd met 3M-lijm.
Recensies