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Niet meer leverbaar
DLC5206V/00
Eersteklas gevlochten USB-A naar Lightning-kabel
Eersteklas kabel van 2 m voor extra flexibiliteit bij het opladen van iPhone en iPad
Synchroniseren en opladen
2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig
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