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Niet meer leverbaar

3-in-1-kabel: Lightning, USB-C, micro-USB

DLC5206T/00

Premium gevlochten 3-in-1-kabel.

Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.

Bekijk alle voordelen

Premium gevlochten 3-in-1-kabel.

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 meter

  • gevlochten snoer met patroon, zwart

Flexibel en sterk gevlochten kabeldesign

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

3-in-1-kabel: Lightning, USB-C, micro-USB

3-in-1-kabel: Een kabel met 3 aansluitingen: Lightning, USB-C, micro-USB-naar-USB-A-kabel. Deze kabel is geschikt voor al uw mobiele accessoires.

Technische specificaties

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