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Niet meer leverbaar
DLC5206L/00
Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel
Deze USB-C naar Lightning-kabel zorgt voor maximaal vermogen bij het opladen van uw iPhone en iPad via een oplader met PD. Deze eersteklas kabel heeft een lengte van 2 m voor extra flexibiliteit.
Synchroniseren en opladen
2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Stroomvoorziening
Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
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