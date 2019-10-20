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Niet meer leverbaar
DLC5206C/00
Eersteklas gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel
Eersteklas kabel van 2 m voor extra flexibiliteit bij het opladen van apparaten via USB-C
Synchroniseren en opladen
2 m
Zwarte gevlochten kabel
Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.
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