Eersteklas gevlochten USB-A naar Lightning-kabel

U wilt uw muziek, apps, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor uw huidige USB-wandoplader of auto-oplader met USB-C-aansluiting. Een handige extra- of reservekabel!