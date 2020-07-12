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Niet meer leverbaar

USB-C-naar-Lightning-kabel

DLC5204L/00

Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel

Deze USB-C-naar-Lightning-kabel zorgt voor maximaal vermogen bij het opladen van uw iPhone en iPad via een oplader met PD. Deze eersteklas kabel heeft een lengte van 1,2 m voor extra flexibiliteit.

Bekijk alle voordelen

Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1,2 meter

  • Zwarte gevlochten kabel

  • Stroomvoorziening

Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.

Meer dan 10.000 keer getest op spanning

Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik

Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers

Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).

Technische specificaties

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