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Niet meer leverbaar
DLC5204L/00
Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel
Deze USB-C-naar-Lightning-kabel zorgt voor maximaal vermogen bij het opladen van uw iPhone en iPad via een oplader met PD. Deze eersteklas kabel heeft een lengte van 1,2 m voor extra flexibiliteit.
Synchroniseren en opladen
1,2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Stroomvoorziening
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
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