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Niet meer leverbaar

USB-A-naar-USB-C-kabel

DLC5204A/00

Eersteklas gevlochten USB-A naar USB-C-kabel

Eersteklas kabel van 1,2 m voor extra flexibiliteit bij het opladen van apparaten via USB-C

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Eersteklas gevlochten USB-A naar USB-C-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1,2 meter

  • Zwarte gevlochten kabel

Flexibel en sterk gevlochten kabeldesign

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Meer dan 10.000 keer getest op spanning

Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik

Technische specificaties

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