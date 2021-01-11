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Niet meer leverbaar
DLC5203U/00
Premium gevlochten USB-A-naar-Micro-kabel
Geschikt voor uw bestaande USB-wandoplader of autolader met USB-microaansluiting. Een geweldige reserve- of vervangingskabel!
Synchroniseren en opladen
1 meter
Zwarte gevlochten kabel
Kevlar toegevoegd aan de oplaadkabel voor extra sterkte
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
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