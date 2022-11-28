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DLC4561CB/00
Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
Hoogwaardige kabel met een lengte van 2 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen van apparaten met USB-C. Ondersteunt het opladen van een laptop van 65 watt met een GaN-wandoplader,
Synchroniseren en opladen
2 m
Zwart
USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw nieuwste type-C-compatibele apparaten
Door kunststof omhulde kabels voor extra duurzaamheid en robuustheid.
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
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