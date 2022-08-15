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Niet meer leverbaar
DLC3532C/00
Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
Hoogwaardige kabel van 1 meter voor extra flexibiliteit bij het opladen van apparaten via USB-C
Synchroniseren en opladen
1 m
Zwart
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw nieuwste type-C-compatibele apparaten
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