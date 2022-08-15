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Niet meer leverbaar

USB-C-naar-USB-C

DLC3531C/00

Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

Hoogwaardige kabel van 1 meter voor extra flexibiliteit bij het opladen van apparaten via USB-C

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Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1 m

  • Zwart

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw nieuwste type-C-compatibele apparaten

Flexibel en sterk kabelontwerp

Door kunststof omhulde kabels voor extra duurzaamheid en robuustheid.

Technische specificaties

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