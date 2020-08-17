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Niet meer leverbaar
DLC3106V/00
USB-A-naar-Lightning-kabel
U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor uw huidige USB-wandoplader of auto-oplader. Een handige extra- of reservekabel!
Synchroniseren en opladen
2 m
Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
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