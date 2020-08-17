Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

De 30-pins-naar-USB-kabel is onmisbaar als u uw iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.