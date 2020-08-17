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Niet meer leverbaar
DLC3106T/00
3-in-1-kabel
Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.
Synchroniseren en opladen
2 m
Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel
De 30-pins-naar-USB-kabel is onmisbaar als u uw iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
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