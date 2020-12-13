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Niet meer leverbaar
DLC3104T/00
3-in-1-kabel
Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.
Synchroniseren en opladen
1,2 m
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel
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