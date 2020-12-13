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Niet meer leverbaar

3-in-1-kabel: Lightning, USB-C, micro-USB

DLC3104T/00

3-in-1-kabel

Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.

Bekijk alle voordelen

3-in-1-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1,2 m

Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.

Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers

Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Technische specificaties

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