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Niet meer leverbaar

USB-C naar USB-A Female

DLC1501A/00

Type C naar USB-adapter

Hiermee kunt u een USB-verbinding maken met uw Type C-aansluiting. Verander elke USB-C-poort in een USB-A-poort en sluit een breed scala aan USB-A-apparaten aan, waaronder externe harde schijven, telefoons, muizen, printers en meer.

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Type C naar USB-adapter

  • USB 3.0

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 3.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.

Slank en compact design

Een slank en ergonomisch design, zodat u het apparaat eenvoudig overal kunt neerzetten.

Eenvoudig aan te brengen/te verwijderen dankzij flexibele vormgeving

Door de flexibele vormgeving eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

Technische specificaties

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