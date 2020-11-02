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Niet meer leverbaar
DLC1501A/00
Type C naar USB-adapter
Hiermee kunt u een USB-verbinding maken met uw Type C-aansluiting. Verander elke USB-C-poort in een USB-A-poort en sluit een breed scala aan USB-A-apparaten aan, waaronder externe harde schijven, telefoons, muizen, printers en meer.
USB 3.0
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.
Een slank en ergonomisch design, zodat u het apparaat eenvoudig overal kunt neerzetten.
Door de flexibele vormgeving eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
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