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Niet meer leverbaar
DLA78405/10
In stereo naar uw iPod luisteren
Ruimtevullende muziek vanaf uw iPod met de iBoom JukeBox, het HiFi-luidsprekersysteem voor de iPod. Met de verbluffende Display Remote kunt u via het infoscherm van de afstandsbediening door de inhoud op uw iPod bladeren! Via de iBoom laadt u de iPod en Display Remote tevens eenvoudig op.
Voor de iPod
Het HiFi-luidsprekersysteem is voorzien van een klasse D-versterker, twee woofers en tweeters voor diepe bastonen en heldere hoge tonen, zodat u naar muziek met luxueus stereogeluid kunt luisteren.
Het aantrekkelijke luidsprekersysteem staat geweldig in iedere kamer van uw huis, zodat u niet meer via een hoofdtelefoon naar uw muziek hoeft te luisteren.
De afstandsbediening is voorzien van een helder en eenvoudig afleesbaar scherm, zodat u de content van uw iPod op de afstandsbediening kunt weergeven en erdoor kunt navigeren, net als op uw iPod!
4.2
van 5
5
Reviews & awards
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox
Riessie
09/10/2011
Nederland
Met name de tiptoetsen werken zeer gebruiksvriendelijk, steken niet uit dus kunnen niet afbreken of stuk gaan. Jukebox komt degelijk over en leuk disi
Een ware aanvulling voor uw i-pod. Zuivere klank en goede bassen. Gebruiksvriendelijk apparaat door tiptoets bediening. Werkt zeer direct en nagenoeg geen vertraging. I-pod zit ook stabiel in de contacten van de box zodat hij niet snel omvalt of eruit. Eindconclusie zeer aankoopwaardig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox