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Niet meer leverbaar

HiFi-systeem met componentontwerp

DCM713/12

4.7

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Met dit Philips-hifisysteem op componentbasis kunt u de muziek op uw iPhone/iPod afspelen terwijl u het apparaat oplaadt. Eersteklas zwartglanzende luidsprekers en een aluminium behuizing staan garant voor een stijlvolle uitstraling en dome-tweeters zorgen voor een gedetailleerde en natuurgetrouwe geluidsweergave.

Bekijk alle voordelen

Geniet van HiFi-muziek

Bezeten van muziek

  • dock voor iPhone/iPod

  • Dome-tweeter

  • 100W

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

18/03/2011

Nederland

Nederland

Mooi ding...

Kwalitatief goed product wat exact doet wat er beloofd wordt. Geweldig geluid; vooral voor de betaalde prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 HiFi-systeem met componentontwerp

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 Component micro Hi-Fi system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 Component micro Hi-Fi system

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 Chaîne Hi-Fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM713 Chaîne Hi-Fi

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