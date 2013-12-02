Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Geluidstoren
Geniet optimaal van de muziek op uw CD of iPod/iPhone/iPad dankzij het grootse, meeslepende en kristalheldere geluid van LivingSound en PureDigital. Dit 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsysteem beschikt over een subwoofer, een uitgangsvermogen van 200 W en een gebruiksvriendelijk dock.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.
De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.
Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.
4.3
van 5
68
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Joe10
02/12/2013
België
zeer goed product
designvol, paatsbesparend, maar toch het uitstekende geluid van een volwaardige HIFIketen .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem
Arno100
02/09/2012
België
Geverifieerde koper
Het product voldoet helemaal aan mijn verwachtingen.
Ik schafte het toestel aan als allround audiosysteem voor de woonkeuken nadat ik had beluisterd bij familie. Met zijn strakke vormgeving is het ruimtebesparend maar vooral de verrassend goede klankkwaliteit heeft me overtuigd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem
ben2
07/11/2012
Nederland
goed
Ik vindt het een super mooi doc prima geluid en een mooie vorm geving
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem