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Niet meer leverbaar

Philips Fideliodockinggeluidssysteem

DCM5090/10

4.3

| (68) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Geluidstoren

Geniet optimaal van de muziek op uw CD of iPod/iPhone/iPad dankzij het grootse, meeslepende en kristalheldere geluid van LivingSound en PureDigital. Dit 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsysteem beschikt over een subwoofer, een uitgangsvermogen van 200 W en een gebruiksvriendelijk dock.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluidstoren

  • Dock voor iPod/iPhone/iPad

LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid

LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen

Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

68

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

zeer goed product

designvol, paatsbesparend, maar toch het uitstekende geluid van een volwaardige HIFIketen .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

02/09/2012

België

België

Geverifieerde koper

Het product voldoet helemaal aan mijn verwachtingen.

Ik schafte het toestel aan als allround audiosysteem voor de woonkeuken nadat ik had beluisterd bij familie. Met zijn strakke vormgeving is het ruimtebesparend maar vooral de verrassend goede klankkwaliteit heeft me overtuigd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

07/11/2012

Nederland

Nederland

goed

Ik vindt het een super mooi doc prima geluid en een mooie vorm geving

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM5090 dockinggeluidssysteem

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