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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

DCM2260/12

2.7

| (10) Reviews & awards

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Speel muziek af van uw iPod/iPhone/iPad en laad deze op met DualDock via de Lightning- en 30 pins aansluitingen. Dit muzieksysteem klinkt sensationeel en ziet er geweldig uit in iedere woonkamer. Dankzij de 2-in-1-tafelstandaard plaatst u het waar u maar wilt.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • DualDock voor iPod/iPhone

  • Bureau- of wandmontage

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W max.

DualDock voor het opladen en afspelen van Apple-apparaten (Lightning en 30-pins)

DualDock voor het opladen en afspelen van Apple-apparaten (Lightning en 30-pins)

De innovatieve Philips DualDock met Lightning-aansluiting en 30-pins aansluiting kan elk Apple-apparaat opladen en afspelen. De DualDock combineert elegante styling met moeiteloze bediening: u kunt binnen een oogwenk tussen beide aansluitingen wisselen. Geniet van uw favoriete muziek, ongeacht welk Apple-apparaat u wilt gebruiken.

Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

10

Reviews & awards

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Sistema musicale micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Microchaîne

Deze review is gemaakt voor DCM2260 Microchaîne

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