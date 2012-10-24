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Niet meer leverbaar
Pluk de dag
Laad uw iPod/iPhone/iPad op terwijl u de muziek afspeelt met een helder, rijkgeschakeerd geluid. Dit chique aluminium station voor op het bureau kan een of twee apparaten tegelijk opladen en fungeert bovendien als wekker. U begint de dag met een radiozender of muziek naar keuze.
Aluminium
Dubbele dock
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
4.3
van 5
31
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Timon19
24/10/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect apparaat
Prachtig design geweldig geluid zeker Tav de afmetingen alles wat je verwacht zit erop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad
jollysammy
24/10/2012
Nederland
Perfect apparaat
Prachtig design geweldig geluid zeker Tav de afmetingen alles wat je verwacht zit erop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Timon19
29/08/2012
Nederland
Perfect prachtig gestylt docking/wekker station
Zelden zulke mooie Philips producten gezien, volledig in design styling van Apple producten,en daar hoeft geen uitleg bij, ga alstublieft zo door, en maak ons trots
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad