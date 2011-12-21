Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Begin uw dag op uw eigen manier!
Begin de dag met een lach! Deze Philips-klokradio met tweevoudig alarm laat u ontwaken met uw favoriete radiomuziek of de nummers op uw iPhone/iPod of andere draagbare apparaat.
8 W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
4.3
van 5
36
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
IvoHJ
21/12/2011
Nederland
Solide product
Prettige maat, verlichting cijfers goed regelbaar, bediening -na eerste gewenning- goed voorspelbaar. Handig ook dat er 2 alarm momenten instelbaar zijn waarvan je de dagen kunt kiezen (weekend, alleen door de weeks of alle dagen). Geluid is fantastisch en radio functie/ontvangst is goed. Enige nadeel is de sleep knop, die moet je met beleid zoeken, anders loop je het risico het alarm helemaal uit te zetten, die knop zit er namelijk naast
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
WDL1
09/10/2011
Nederland
Een prima product, voor een mooie prijs. Werkt zelfs boven verwachting.
Ik heb de Iphone 4 dock/wekkerradio nu een maand of 3 in gebruik, maar kan dan ook zeggen, het werkt uitstekend. Mooi design, helder verlichte klok weergave, mooi geluid. Gewoon een top product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
GadgetAl
25/07/2012
United Kingdom
Amazing Sound For A Small Unit
The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.