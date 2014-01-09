Dit dock doet het prima, maar het display is te fel voor in de slaapkamer, ondanks de dimfunctie. De zachtste stand is nog steeds erg helder, alsof je een lamp aanhebt in de kamer. Een enkele keer is de wekker abusievelijk ook niet afgegaan. Het geluid is wel erg mooi en de afstandsbediening handig. Als wekker dus niet aan te raden.