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Niet meer leverbaar

Docking station voor iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Word wakker met heerlijke muziek

Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte van het radionieuws door uw iPhone/iPod met Lightning-aansluiting. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend begin, en de gestroomlijnde aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.

Bekijk alle voordelen

met dit docking station voor iPod of iPhone

Word wakker met heerlijke muziek

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • FM, tweevoudig alarm

  • 10 W, back-up voor tijd en alarm

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2
1

09/01/2014

België

België

THE best of THE worold

Ik vind het het beste product ooit. Het kan alles wat ik wou.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

06/01/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

20/02/2014

Nederland

Nederland

TOPklasse Klokradio/Docking

Dit product is echt een topklasse Klokradio/Docking zoals we dit van Philips gewend zijn. Het geluid is fenomenaal en kan vergeleken worden met grotere audiosystemen, de afwerking van de klokradio past perfect bij de iPhone5S (metaal met afgeschuinde randen) - Ook de 'gentle wake' functie werkt perfect zoals het hoort. Een aanrader voor mensen die een uitstekende kwaliteit 'Docking' willen die perfect aansluit bij de iPhone/iPad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone

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