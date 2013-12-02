ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto

Niet meer leverbaar

docking station voor iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Pluk de dag

Dit stijlvolle Philips DC291/12-docking station speelt de muziek op uw iPod/iPhone/iPad glashelder en in alle toonschakeringen af. Laad uw apparaat op tijdens het afspelen of gebruik het systeem als wekker, zodat u de dag kunt beginnen met uw favoriete radiozender of muziek.

Bekijk alle voordelen

Docking station: afspelen en opladen

Pluk de dag

  • Aluminium

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

35

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

Zeer tevreden over dit prdukt

Zeer goed geluid heel gebruiksvriendelijk en prachtig design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

20/05/2012

België

België

Super geluid, super wekinstelbaarheid

Beste wekkerradio ooit, wekbron en wekvolume zijn zelfs instelbaar, ook kun je de wekdagen apart instellen waardoor je niet in het weekend wakkerschrikt of maandagmorgen te laat wakker wordt omdat je vergeten was de wekker te zetten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

18/02/2012

België

België

Goed geluid en mooie iPhone charger

Prima wekker met dimbaar display en veel wekopties Sense and Simplicity, Bravo Philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.