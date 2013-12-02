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Niet meer leverbaar
Pluk de dag
Dit stijlvolle Philips DC291/12-docking station speelt de muziek op uw iPod/iPhone/iPad glashelder en in alle toonschakeringen af. Laad uw apparaat op tijdens het afspelen of gebruik het systeem als wekker, zodat u de dag kunt beginnen met uw favoriete radiozender of muziek.
Aluminium
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.
4.1
van 5
35
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Chris240770
02/12/2013
België
Zeer tevreden over dit prdukt
Zeer goed geluid heel gebruiksvriendelijk en prachtig design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
EricSKW
20/05/2012
België
Super geluid, super wekinstelbaarheid
Beste wekkerradio ooit, wekbron en wekvolume zijn zelfs instelbaar, ook kun je de wekdagen apart instellen waardoor je niet in het weekend wakkerschrikt of maandagmorgen te laat wakker wordt omdat je vergeten was de wekker te zetten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
EricdeBoer
18/02/2012
België
Goed geluid en mooie iPhone charger
Prima wekker met dimbaar display en veel wekopties Sense and Simplicity, Bravo Philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad