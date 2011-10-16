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Niet meer leverbaar
Pluk de dag
Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte met het radionieuws met het Philips-dockingsysteem voor iPhone/iPod. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend begin en de stijlvolle aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.
Aluminium
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
4.0
van 5
15
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone