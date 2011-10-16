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Niet meer leverbaar

dockingsysteem voor iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Pluk de dag

Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte met het radionieuws met het Philips-dockingsysteem voor iPhone/iPod. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend begin en de stijlvolle aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.

Bekijk alle voordelen

met de beste muziek op uw iPhone/iPod

Pluk de dag

  • Aluminium

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

15

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

2
1

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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