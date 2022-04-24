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Niet meer leverbaar
Begin uw dag op uw eigen manier!
Begin de dag flitsend met de Philips-klokradio voor iPhone/iPod. Uw favoriete muziek wordt op topkwaliteit afgespeeld en u beschikt over verschillende alarminstellingen voor weekdagen en het weekend. Voor nog meer mogelijkheden gebruikt u de FM-radio en MP3 Link.
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
3.9
van 5
9
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Truwi
24/04/2022
Österreich
Tolles Produkt, sehr langlebig
Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum gebruik 2020-04-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum gebruik 2020-04-24
Gigioblu
04/07/2011
Italia
Contento del mio acquisto
Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Bartde5e
13/02/2013
Nederland
Degelijk apparaat met gebreken en handige functies.
Handig apparaatje. Het geluid vind ik niet bijzonder goed, maar toch wel redelijk. Ik vind dat het toch nog best ingewikkeld is hoe je de tijd, datum enz. kan aanpassen. Gelukkig snap ik het na het doorlezen van de snelstartgids weer wel. De speaker heb ik gebruikt met een iPod en een iPhone. Soms kon ik met de iPod geen muziek van de iPod zelf afspelen en dat was best hinderlijk. Toen ik de iPhone ging gebruiken heb ik daar nooit meer last van gehad. 't Enige echte nadeel dat ik ondervonden heb, is dat er we batterijen in kunnen, alleen dat is alleen bedoeld voor noodvoorziening. Dus als de elektriciteit eventjes uitvalt, hoef je de tijd en datum niet opnieuw in te stellen. Maar om het docking station echt te gebruiken met batterijen is dus niet mogelijk.
Deze review is gemaakt voor DC220 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor DC220 Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone