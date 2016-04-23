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Niet meer leverbaar

Zenit-bioscoopluidsprekers

CSS5530B/12

4.2

| (15) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen

Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluidsprekers en geniet van een natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en draadloze achterluidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Zonder gedoe met kabels en snoeren

Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen

  • 5.1-kanaals luidspreker, subwoofer

  • Bluetooth® en NFC

  • HDMI 4K-2K

Draadloze achterluidsprekers en een subwoofer voor probleemloze installatie

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

MTM-luidsprekers zorgen voor luid, natuurgetrouw geluid

MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-midwoofer) in alle hoofd- en satellietluidsprekers zorgt voor luid en natuurgetrouw geluid, ongeacht de luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

15

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

23/04/2016

België

België

doet zeker wat beloofd

ben er juist mee beginnen werken, zeer tevreden tot nu toe zeer goede heldere klank zeer gemakkelijk in bedrijf te nemen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit-bioscoopluidsprekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit-bioscoopluidsprekers

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

10/05/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Qualität und Preis-/Leistung stimmen!

Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

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