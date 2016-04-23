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Niet meer leverbaar
Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen
Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluidsprekers en geniet van een natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en draadloze achterluidsprekers.
5.1-kanaals luidspreker, subwoofer
Bluetooth® en NFC
HDMI 4K-2K
Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.
MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-midwoofer) in alle hoofd- en satellietluidsprekers zorgt voor luid en natuurgetrouw geluid, ongeacht de luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.
4.2
van 5
15
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Mol57
23/04/2016
België
doet zeker wat beloofd
ben er juist mee beginnen werken, zeer tevreden tot nu toe zeer goede heldere klank zeer gemakkelijk in bedrijf te nemen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit-bioscoopluidsprekers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit-bioscoopluidsprekers
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
MONTY52
10/05/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Qualität und Preis-/Leistung stimmen!
Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher