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Niet meer leverbaar
CSS5330B/12
Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen
Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluidsprekers en geniet van een natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en een draadloze subwoofer.
3.1-kanaals draadloze subwoofer
Bluetooth® en NFC
HDMI 4K-2K
HDMI 4K2K gebruikt de HDMI 1.4-standaard. Dit voegt ondersteuning toe voor Ultra High Definition (UHD) videomateriaal. Momenteel heeft dit betrekking op 4K, wat maximaal 4096 pixels breed en 2160 pixels groot is, of vier keer de grootte van een standaard 1080p HD-scherm. De term omvat een iets lagere 4K-resolutie van 3840 pixels breed en 2160 pixels hoog. Beide formaten worden ondersteund via HDMI 1.4. Dankzij 4K komen geavanceerde home cinema-systemen in dezelfde klasse als die wordt gebruikt in veel commerciële bioscopen. Deze standaard is geïntegreerd in de luidsprekers om de SoundBar klaar te maken voor de toekomstige groei van 4K-TV.
MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-midwoofer) in alle hoofd- en satellietluidsprekers zorgt voor luid en natuurgetrouw geluid, ongeacht de luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.
3.3
van 5
7
Reviews & awards
couloubri
13/08/2016
France
Geverifieerde koper
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
solardeluna
13/08/2016
France
Geverifieerde koper
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
Danny1973
10/11/2017
Nederland
onder gewaardeerd
ik heb hem nu ruim een jaar en hij bevalt me goed.ik had gekeken na gewone soundbars.maar die geven vaak bij gewoon muziek luisteren een kunstmatig geluid.en aangezien het apparaat als enigste geluidbron in mijn woning wilde.natuurlijk zijn er betere maar dan kom je meteen in hogere prijs klasse uit mijn max was 350 euro.het geluid is zeer goed en je hoort echt wel verschil tussen de bronnen zonder dat het kunstmatig wordt.gewoon een genot om tv films en muziek mee te luisteren. wel jammer dat er geen dts op zit al hoewel ik me afvraag of als je het verschil met dolby in deze prijs klasse wel hoort met het blote oor. na mijn mening is deze sound systeem zwaar onder schat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Zenit-bioscoopluidsprekers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5330B Zenit-bioscoopluidsprekers