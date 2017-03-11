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Niet meer leverbaar
CSS5235Y/12
Stereo naar surround sound in een paar seconden
Haal de bioscoop in huis met de draadloze Philips surround cinema-luidsprekers CSS5235Y, een stereoluidsprekerset die in enkele seconden transformeert tot een Surround Sound-systeem. Geniet van fantastisch geluid en ingebouwde functionaliteit voor het eenvoudig streamen van muziek via Bluetooth.
4.1-kanaals draadloze surround sound
Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getrakteerd op een grotere sonische accuratesse.
Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofdluidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.
2.9
van 5
11
Reviews & awards
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Voordelen
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Nadelen
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Datum gebruik 2018-08-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Datum gebruik 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Geverifieerde koper
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma