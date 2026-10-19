Uw mobiele muziektheater

Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP6911. Deze 3-wegluidsprekers van 16 x 24 cm hebben een piekvermogen van 300 W en hebben een ovale polypropeenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.