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Niet meer leverbaar
CSP6911/00
Uw mobiele muziektheater
Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP6911. Deze 3-wegluidsprekers van 16 x 24 cm hebben een piekvermogen van 300 W en hebben een ovale polypropeenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.
6 x 9 inch
3-weg
300 W piekvermogen
PEI (Polyetherimide) is ideaal materiaal voor tweeter-domes door het lichte gewicht, de hoge spankracht, de hoge stabiliteit en bestendigheid tegen hoge temperaturen. In de tweeter produceert het kleine diafragma (de dome-opening) hoge frequentietonen. Deze PEI domes kunnen zelfs de hoogste muzieknoten opvangen om uw muziek een warme textuur te geven met een volledige reeks hoge tonen. De domevorm spreidt ook het geluid zodat u de hoge tonen op elke zitplaats in de auto kunt horen.
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