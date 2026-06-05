Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Alle series
Houder voor keukenmachineaccessoires
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP9826
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Deze compacte keukenmachine uit de Philips Daily-collectie beschikt over een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter en tal van hoogwaardige accessoires. Gezonde en lekkere thuiskost maken was nog nooit zo eenvoudig!
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.