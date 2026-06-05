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Houder voor keukenmachineaccessoires

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Houder voor keukenmachineaccessoires

CP9826

Houder voor keukenmachineaccessoires

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Deze compacte keukenmachine uit de Philips Daily-collectie beschikt over een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter en tal van hoogwaardige accessoires. Gezonde en lekkere thuiskost maken was nog nooit zo eenvoudig!

  • PDF bestand
  • 5 June 2026

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