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Mesunit met afdichtring

CP9087

Mesunit met afdichtring

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Handleidingen en documentatie

De nieuwe Viva-keukenmachine wordt geleverd met een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter, een maalmolen en een citruspers. Dankzij de accessoires en hulpstukken beschikt u over meer dan 30 functies. Met PowerChop-technologie voor perfecte hakresultaten.

  • PDF bestand
  • 5 June 2026

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