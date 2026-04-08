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Hakmolenkom
Philips ondersteuning
CP0267
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Met het XL-hakmolenaccessoire (1000 ml) voor deze Philips-staafmixer kunt u grote hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas, chocolade en uien in enkele seconden fijnhakken.
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