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Niet meer leverbaar
Meer power voor uw muziek
Luister naar de muziek op uw smartphone via Bluetooth, of naar MP3-CD's en CD-R/W's op één Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers geven indrukwekkende bas en een maximaal uitgangsvermogen van 70 W levert krachtig geluid.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2560 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2560 Mini-Stereoanlage