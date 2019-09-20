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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTB4800/12

3.4

| (11) Reviews & awards

Retrolook. Moderne geluiden.

Retrostijl en moderne prestaties komen samen in dit prachtige microsysteem. De klassieke houten kast, volumeknop van geborsteld aluminium en het hoogglanzende display maken dit een opvallend interieurelement. Waar u ook wilt ontspannen.

Bekijk alle voordelen

Retrolook. Moderne geluiden.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-speler. Digitale DAB+-/FM-radio

Met dit stijlvolle geïntegreerde microsysteem kunt u afspeellijsten en meer streamen. U kunt ook de klassiekers in uw CD-collectie weer voor de dag halen dankzij een CD-speler die ook MP3-CD's en opgenomen CD's afspeelt. De digitale radiotuner biedt een kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeurzenders instellen voor uw favoriete DAB+- of FM-zenders.

Geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch

De geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch zorgt voor een helder geluid. Een basreflexpoort voegt diepte toe aan de lage tonen. Door het maximale vermogen van 30 W is dit geïntegreerde systeem ideaal voor de keuken, slaapkamer of het kantoor.

Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders

Dit prachtige microsysteem combineert een tijdloze stijl met moderne prestaties. De klassieke houten kast heeft een moderne volumeknop van geborsteld aluminium en een hoogglanzend display en er bevinden zich knoppen aan de bovenkant voor het koppelen, het selecteren van de bron en het afspelen/afstemmen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

11

Reviews & awards

2

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Micromuzieksysteem

22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Micromuzieksysteem

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Voordelen

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Nadelen

Keine!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Mini-Stereoanlage

Datum gebruik 2019-08-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB4800 Mini-Stereoanlage

Datum gebruik 2019-08-18

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