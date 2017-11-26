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Niet meer leverbaar
Meer kracht voor uw muziek
Herontdek uw favoriete albums. Dit slanke microsysteem biedt 70 W aan rijk geluid, van klassieke CD's tot uw nieuwste afspeellijst. Basreflexluidsprekers verbeteren het geluid met diepe lage tonen.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mini-Stereoanlage
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Voordelen
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Nadelen
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mikromusiksystem
Datum gebruik 2020-07-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mikromusiksystem
Datum gebruik 2020-07-21
ANVER
15/08/2019
Nederland
Prima geluidskwaliteit
Deze kleine set combineert DAB of FM radio met een CD speler en heeft een werkelijk goed geluid. Meer heb je niet nodig in een gemiddelde ruimte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2570 Micromuzieksysteem