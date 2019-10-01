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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTB2515/12

3.6

| (10) Reviews & awards

Klaar voor uw favoriete muziek

Luister nog intenser naar uw afspeellijsten en podcasts. Ontdek uw CD-collectie opnieuw. Sluit bijna alle bronnen aan via USB of de audio-ingang. Dit klassieke microsysteem biedt u alle muziek die u wilt horen en ziet er ook geweldig uit.

Bekijk alle voordelen

Klaar voor uw favoriete muziek

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 15 W

Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker. Vollere lage tonen

Afmetingen van het apparaat: 220 x 104 x 242 mm

Afmetingen luidspreker: 150 x 238 x 125 mm

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

10

Reviews & awards

3

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-09-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-09-01

06/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Voordelen

Ontvangst dab+

Nadelen

Muziek kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-07-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Voordelen

prachtig geluid, bas mooi diep,

Nadelen

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-10-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2019-10-26

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