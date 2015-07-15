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Niet meer leverbaar
Ultieme precisie
Superieure controle bij het aanbrengen van contouren. Met deze exclusieve richtlaser creëert u heel precies en vol vertrouwen een symmetrische stijl.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
Volledig metalen dubbelzijdige trimmer
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
met richtlaser
Het unieke richtlasersysteem projecteert een scherpe lijn van licht zodat u de mesjes precies op de juiste plaats zet voordat u trimt. De laser wijst aan waar de haren zullen worden getrimd, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.
Om uw trimlengte te kiezen, draait u aan het zoomwiel op het handvat tot de gewenste lengte wordt weergegeven. De gekozen lengte wordt nu 'vergrendeld' voor een nauwkeurige en gelijkmatige trimbeurt.
Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheerresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.
4.0
van 5
162
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Koen61
15/07/2015
België
Geverifieerde koper
perfect, doet wat ervan verwacht wordt!
Prima investering, handig, licht, elegant en toch krachtig. Laadt bovendien snel op en is afspoelbaar onder de kraan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
Leo1955
06/11/2015
Nederland
Waar voor zijn geld!!!
Al behoort dit toestel niet tot de goedkoopste, zijn prestatie daarentegen behoort tot het allerbeste. Géén enkel pijnlijk gevoel en de millimeterafstelling is correct. Géén moeilijke gebruiksaanwijzing en de onderhoud is miniem. Een echte aanrader!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
JanJenny66
07/07/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekend apparaat.
Voldoet volledig aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand en voldoet prima aan de verwachtingen. De trimmerprestaties zijn uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer
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