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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 7000(Stoppel)baardtrimmer met opzuigfunctie

BT7085/32

3.8

| (1042) Reviews & awards

De perfecte baard met minder rommel

Deze krachtige (stoppel)baardtrimmer levert ongekende prestaties. Met de speciale stoppelkam creëert u de perfecte stoppel. Het geïntegreerde vacuümsysteem vangt de baardharen op voor maximale hygiëne.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

met nieuw vacuümsysteem

De perfecte baard met minder rommel

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 1 mm

  • Multifunctioneel display

  • 75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Turboknop

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Buigzame kam volgt alle contouren van uw gezicht voor een eenvoudige, comfortabele trimbeurt met een glad resultaat.

Multifunctioneel display

Multifunctioneel display

Multifunctioneel display toont eenvoudig de lengte-instelling

Reisslot

Het optionele reisslot voorkomt dat uw product per ongeluk wordt ingeschakeld in uw tas.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

1042

Reviews & awards

22/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Knap ontworpen baardtrimmer

Comfortabele en vlot te bedienen baardtrimmer. Een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

01/07/2016

België

België

Knap en netjes

Scheert perfect, vangt de meeste haartjes op. Veel properder. Snel en efficiënt. Een toppertje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

29/06/2016

België

België

goed toestel met superhandige opzuigfunctie

Leuk design en ligt goed in de hand. Wel even bij vertellen dat het toch een beetje anders trimmen is dan met een ander toestel, je houd hem namelijk iets anders vast dan een gewone baardtrimmer; dit is voornamelijk omdat het opzuigsysteem vanboven aan de tandjes zit en zo een beetje je zicht blokkeert. dit is niet erg en na 2 a 3 keer het toestel gebruikt te hebben heb je er niet zo veel last meer van. Wil je je bakkebaarden doen kan je wel beter de precisietrimmer gebruiken deze is ook wat hoger gelegen zodat je perfect zicht hebt. De opzuigfunctie werkt zeer goed. Het reinigen doe ik met de kruimeldief, dit is het makkelijkst daar je het reservoir niet kan afspoelen of verwijderen. De kam en messen kan je gewoon afspoelen. De lengteinstelling werkt ook goed en is per 0.5mm in te stellen, eens ingesteld schiet hij niet door zoals bij de meeste toestellen. De levensduur van de batterij is zeer goed 5 a 6 keer trimmen voor je moet opladen, eens leeg is hij op een uurtje weer vol. Op reis mistte ik wel een etui om hem mee te nemen, maar dit is zowat het enige dat ik mis bij dit toestel. Prijs / kwaliteit is het toestel super!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 