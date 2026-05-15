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Alle series

  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning
  • Maximale precisie met minimale inspanning

Beard Trimmer 5000 SeriesBaardstyling met haaropvangsysteem

BT5775/15

4.3
| (168) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Maximale precisie met minimale inspanning
Uiterste precisie zonder moeite. Met zelfslijpende metalen mesjes en een innovatieve haarverzamelaar zorgt onze trimmer voor een scherpere en eenvoudigere ervaring. BeardSense-technologie geeft een boost wanneer het nodig is.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor de perfecte baard en minder rommel

Maximale precisie met minimale inspanning

  • Volledig metalen mesjes

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm

  • BeardSense-technologie

  • Haarverzamelaar

  • Tot wel 100 minuten gebruikstijd

Maximale precisie en langdurige prestaties

Maximale precisie en langdurige prestaties

De zelfslijpende metalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,2 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.

Ontworpen om haar op te vangen tijdens het trimmen

Ontworpen om haar op te vangen tijdens het trimmen

Onze innovatieve en efficiënte haarverzamelaar vangt tot 80% van de getrimde haren op* voor minder geknoei tijdens het trimmen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

168

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

15/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi en stevig apparaat handig opvang bakje werkt perfect voor mij.

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

Date of Use 2026-05-01

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

Date of Use 2026-05-01

16/12/2025

Nederland

Nederland

Super fijne trimmer met opvangbakje

Trimmer ligt goed in de hand en voelt solide maar niet te zwaar. Er zitten twee kammen bij; 0.4-10mm en 10.4-20mm. Het verstellen van de kammen doe je met een draaiknop en dat vind ik erg prettig. Dat is een stuk kwalitatiever dan een nieuwe kam voor elke lengte. Het trimmen zelf gaat snel en gelijkmatig waardoor je niet telkens over dezelfde plek hoeft te gaan. Dat scheelt een hoop irritatie van de huid. De meeste haartjes worden vanzelf opgevangen in het opvangbakje, al vliegt er nog wel eens wat los rond. Opladen gaat met de oplaadstandaard waardoor hij mooi rechtop staat op je wasbak. Verder zit er nog een pouch bij maar die voelt kwalitatief slecht aan. Biedt geen enkele bescherming omdat hij zo slap is. Al met al super tevreden met deze trimmer!

Voordelen

Solide en kwalitatief

Nadelen

Pouch erg slap

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

05/12/2025

Nederland

Nederland

Fijne baard trimmer voor zowel nat als droog

Een hele fijne baard trimmer. Zeker voor de netheid is de opvang bak ideaal. Of gewoon lekker onder de douche is geen probleem met deze trimmer. De lengte is feilloos in te stellen, en het opladen werkt ook goed met de in grepen standaard. Al met al een hele goede en fijne baard trimmer

Voordelen

Droog en nat scheren. Opvang bakje voor haren

Nadelen

Eigenlijk geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop 