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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT3900B/00

3.1

| (9) Reviews & awards

De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

Bekijk alle voordelen

De muziek houdt nooit op

  • 4 W, 8 uur

  • Groot Bluetooth-bereik

  • Waterbestendig, stofdicht

  • Meegeleverde USB-draagband

Basradiatoren voor extra Bass Boost en een dieper basgeluid

De Everplay-luidspreker geeft een krachtig geluid uit een compacte behuizing, met behulp van een groot verspreidingsoppervlak van de bas. Dit zorgt voor extra Bass Boost en een dieper basgeluid.

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft

Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft

Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industrienorm. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

9

Reviews & awards

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900B enceinte portable sans fil

Datum gebruik 2021-10-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900B enceinte portable sans fil

Datum gebruik 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Voordelen

estetica materiali durata qualita' audio

Nadelen

nessuno per ora

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900P altoparlante wireless portatile

Datum gebruik 2020-03-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900P altoparlante wireless portatile

Datum gebruik 2020-03-16

26/07/2019

Nederland

Nederland

Deze speaker doet het super

Heb deze speaker nu 4 weken in mijn bezit en ben er erg tevreden mee. Kan deze zeker aanbevelen voor iemand die er 1 aan wilt schaffen. Super speaker ….

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900B draadloze draagbare luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT3900B draadloze draagbare luidspreker

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