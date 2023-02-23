Ik zocht al een tijdje naar een trimmer om mijn baardje te stylen. Deze trimmer is mij heel goed bevallen. Het toestel ligt zeer ergonomisch in de hand en heeft een heel simpele bediening. In deze set zit 1 kammetje (van 0,5 tot 10mm). Aangezien ik enkel deze nodig heb is dit eigenlijk perfect. Er bestaan ook sets met meer hulpstukken voor mensen met een langere baard. Het mes is ongeveer 3 cm breed wat heel handig is om in detail te gaan werken. De batterij gaat een uur mee wat ruim voldoende voor verschillende scheerbeurten. Indien de batterij leeg is kan men nog verder scheren met snoer. Deze kabel is 1,8 meter lang waardoor je genoeg bewegingsvrijheid hebt.