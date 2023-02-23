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  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen

Beard Trimmer 3000 SeriesBaardverzorging met mesjes met afgeronde punten

BT3620/15

4.4
| (606) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Snel en nauwkeurig trimmen
Snelheid en comfort, elke keer weer. Onze afgeronde punten trimmen zachtjes, terwijl de zelfslijpende mesjes het trimmen versnellen door herhaling van dezelfde plek te voorkomen. Met 40 lengte-instellingen krijgt u de precisie die u wilt.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gelijkmatige en zachte resultaten

Snel en nauwkeurig trimmen

  • Mesjes met afgeronde punten

  • 40 lengte-instellingen

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • 100% waterdicht

  • Tot wel 70 minuten gebruikstijd

Ontworpen voor comfortabel en effectief trimmen

Ontworpen voor comfortabel en effectief trimmen

De zelfslijpende mesjes met afgeronde punten zijn ontworpen om zacht te zijn voor de huid, voor een comfortabele trimervaring. Daarnaast blijven de mesjes net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,5 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.

Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

606

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

23/02/2023

België

België

Gemakkelijk in gebruik en werkt TOP!

standen makkelijk verzetbaar, werkt zeer goed! Batterij gaat lang mee.

Voordelen

makkelijk gebruik, doet wat doen moet, duurtijd batterij

Nadelen

geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

15/09/2021

België

België

Ik vind dit een topproduct

Héél goede batterij. Reeds 5x geschoren zonder te moeten opladen (1 keer in de week)

Voordelen

Heel goede batterij en niets geïrriteerd

Nadelen

nog niet ondervonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

08/09/2021

België

België

Geweldige Baardtrimmer

Met deze trimmer heb je veelzijdige keuzes aan baardstijlen. Je kan makkelijk een stoppelbaardje creëren door het beschermkapje eraf te laten, heb je liever een klein baardje gebruik dan het beschermkapje met lengte naar keuze. Ik vond persoonlijk op 3mm het fijnste. De batterij wwas geweldig. De trimmer beschikt over Fast charging en is du binnen 1 uur opgeladen. En gaat +- 2weken mee. De trimmer heeft een fijne vorm, grip Wat ik wel een kleine afknapper vind is het draagtasje, het is gemaakt van een zwarte synthetisch materiaal en geeft een goedkoop gevoel.

Voordelen

Simpel en makkelijk om te gebruiken

Nadelen

Het draagtasje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop 