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Niet meer leverbaar

VisaPureMinigezichtsreiniger

BSC111/06

4.6

| (183) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

2 Prijzen

6x betere reiniging

De minigezichtsreiniger met rotatietechnologie. Compact, gebruiksvriendelijk en perfect voor de dagelijkse verzorging van uw huid, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Klaar in 1 minuut*

6x betere reiniging

  • Rotatietechnologie

  • Reiniging

  • 1 reinigingsborstel

  • 1 intensiteitsstand

Rotatietechnologie voor reiniging

Rotatietechnologie voor reiniging

De roterende beweging verwijdert onzuiverheden snel maar behoedzaam door ze weg te vegen en reinigt de huid diep.

6x betere reiniging dan met de handen*. Klaar in slechts 1 minuut!

6x betere reiniging dan met de handen*. Klaar in slechts 1 minuut!

Dankzij de rotatietechnologie en de 17.000 fluweelzachte borstelharen van de normale reinigingsborstel krijgt u zes keer betere reinigingsresultaten voor een zachte en stralende huid.

Zacht voor uw huid, genadeloos voor onzuiverheden

Zacht voor uw huid, genadeloos voor onzuiverheden

De VisaPure-minigezichtsreiniger is genadeloos voor onzuiverheden, maar zacht voor uw huid. Dankzij de fluweelzachte, dunne en dichte borstelharen glijdt het apparaat soepel over uw huid en reinigt die voor optimaal comfort. De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee keer per dag te gebruiken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961326
  • Afbeelding van AWARD-3620598

Recensies

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4.6

van 5

183

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

29/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goed product

Het doet war het doen. Spijtig dat ik het niet eerder heb gekocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

16/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Een handig en compact toestelletje

Had nooit verwacht dat dit zo'n handig en efficient toestelletje zou zijn. Ik merk reeds resultaat vanaf de eerste dag van gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

14/06/2018

België

België

klein en handig

gemakkelijk mee te nemen op reis . Handig onder de douche ,gemakkelijk op te laden lang houdende accu,gemakkelijk te reinigen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met reiniging met de handen. Informatie beschikbaar.