Met de verschillende opzetborsteltjes ‘s ochtends en ‘s avonds perfecte reiniging van gezicht en gebruik het ook voor de hals. Ik gebruik mijn normale gezichtsreinigingsmiddel op het borsteltje en na de reiniging mijn dag cq nachtcreme. Huid verbeterd zichtbaar en voelt glad en strak. Ben er erg blij mee. Enige minpunt wat ik kan bedenken is dat de opzetborsteltjes niet in een kleinere hoeveelheid of gemixt te bestellen zijn.