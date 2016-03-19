ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau

Montagebeugel voor hardware

BS6B2234B/00

Maximale ruimte op uw bureau

Creëer meer ruimte op uw bureau en bevestig PC-hardware aan de SmartErgoBase van uw Philips-monitor met de montagebeugel. Met deze eenvoudige, veelzijdige beugel creëert u een alles-in-één-oplossing voor maximale productiviteit.

Bekijk alle voordelen

Maximale ruimte op uw bureau

  • voor Philips SmartErgoBase

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

De montagebeugel voor hardware past precies op de bekroonde commerciële SmartErgoBase-monitor van Philips, voor eenvoudige montage van PC's en thin clients.

Volledig ergonomisch verstelbaar

Het slimme ontwerp van de montagebeugel voor hardware kan volledig ergonomisch worden afgestemd (hoogte, roteren, kantelen) op de Philips SmartErgoBase

Universeel VESA-montagepatroon van 100 mm

VESA-montagegaten volgens de industrienorm garanderen montagecompatibiliteit met de kleinste PC's en thin clients.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.