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BS4B1927B/00
Maximale ruimte op uw bureau
Creëer meer ruimte op uw bureau en bevestig PC-hardware aan de SmartErgoBase van uw Philips-monitor met de montagebeugel. Met deze eenvoudige, veelzijdige beugel creëert u een alles-in-één-oplossing voor maximale productiviteit.
voor Philips SmartErgoBase
VESA-montagegaten volgens de industrienorm garanderen montagecompatibiliteit met de kleinste PC's en thin clients.
Deze eenvoudige montagebeugel voor hardware vormt een eenvoudige, goedkope alles-in-één-oplossing voor een opgeruimd bureau. Ideaal voor efficiënt werken in kleine ruimten.
De montagebeugel voor hardware past precies op de bekroonde commerciële SmartErgoBase-monitor van Philips, voor eenvoudige montage van PC's en thin clients.
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