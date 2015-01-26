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  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau
  • Maximale ruimte op uw bureau

Montagebeugel voor hardware

BS4B1927B/00

Maximale ruimte op uw bureau

Creëer meer ruimte op uw bureau en bevestig PC-hardware aan de SmartErgoBase van uw Philips-monitor met de montagebeugel. Met deze eenvoudige, veelzijdige beugel creëert u een alles-in-één-oplossing voor maximale productiviteit.

Bekijk alle voordelen

Maximale ruimte op uw bureau

  • voor Philips SmartErgoBase

Universeel VESA-montagepatroon van 100 mm

VESA-montagegaten volgens de industrienorm garanderen montagecompatibiliteit met de kleinste PC's en thin clients.

Eenvoudige alles-in-één-oplossing

Deze eenvoudige montagebeugel voor hardware vormt een eenvoudige, goedkope alles-in-één-oplossing voor een opgeruimd bureau. Ideaal voor efficiënt werken in kleine ruimten.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

De montagebeugel voor hardware past precies op de bekroonde commerciële SmartErgoBase-monitor van Philips, voor eenvoudige montage van PC's en thin clients.

Technische specificaties

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