ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren

Satinelle EssentialCompacte epilator met snoer

BRP529/00

4.4
| (474) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Moeiteloos epileren
Geniet wekenlang van gladdere benen met Philips Satinelle. Hiermee wordt het haar voorzichtig vanaf de wortel verwijderd, zelfs als het maar 0,5 mm lang is. Deze speciale uitgave is voorzien van een mini-epilator van Philips en Smart Tweezers speciaal voor gevoelige gedeelten.
Bekijk alle voordelen

Wekenlang een gladde huid

Moeiteloos epileren

  • Met Opti-light

  • Incl. mini-epilator

  • Met Smart Tweezers

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft.

Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

2 snelheidsstanden voor dunnere en dikkere haren

2 snelheidsstanden voor dunnere en dikkere haren

2 snelheidsstanden om dikkere en dunnere haren te verwijderen voor een optimale ontharingsbehandeling.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

474

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

05/01/2022

België

België

Zeer tevreden

Voldoet helemaal aan mijn eisen net zoals mijn voorgaande Philips toestel.

Voordelen

Het lampje is super handig

Nadelen

Zonder snoer zou nog net iets makkelijker zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

17/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Makkelijk in gebruik en doet zijn werk goed

Voor mooi prijs gekocht. Doet prima zijn werk. Ben tevreden ook naar Philips toe. Want zij hebben vaak leuke korting codes voo4 hun klanten

Voordelen

Klein en zonder poespas

Nadelen

Pakt niet altijd hele kleine haartjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer

14/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Gladde benen

De Philips Satinelle bevalt heel goed. Moeiteloos ontharen !!

Voordelen

Makkelijk te hanteren

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.