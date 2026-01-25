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SmartSkin-sensor
4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels
Lumea IPL-app
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.
4.2
van 5
2814
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Goede resultaten
25/01/2026
België
Sinds ik dit product heb gekocht, ben ik altijd zeer tevreden en raad ik het ook regelmatig aan bij mijn kennissen. Ik maak me veel minder zorgen over lichaamshaar en bultjes na het scheren, en de resultaten houden echt lang aan.
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Pierre VS
05/12/2025
België
Geverifieerde koper
100% aanrader.
Blij dat ik deze aankoop gedaan heb (voor mijn vrouw) - het doet wat het moet doen "ontharen". Op dit gebied de beste aankoop ooit.Mijn vrouw voelt zich zelfzekerder en geniet hiervan dus ik ook blij!
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Bekaert
01/12/2024
België
Best tevreden tot nu toe - uiterst tevreden
Aangekocht voor mijn volledige benen te doen. Duidelijk al veel minder haren, en was nu pas mijn 3de behandeling. Doet ook geen pijn, wat de behandeling bij de schoonheidsspecialiste toch wel deed.
Voordelen
Thuis uitvoeren, pijnloos
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet