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  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Lumea PrestigeIPL - ontharingsapparaat

BRI956/00

4.2
| (2814) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

1 Prijs

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.
Bekijk alle voordelen

Vier intelligente opzetstukken - voor optimale resultaten

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

  • Met SenseIQ-technologie

  • Oksels, bikinilijn, lichaam, gezicht

  • Met SmartSkin-sensor

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen zacht en effectief

Bewezen zacht en effectief

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.

Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

2814

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

25/01/2026

België

België

Sinds ik dit product heb gekocht, ben ik altijd zeer tevreden en raad ik het ook regelmatig aan bij mijn kennissen. Ik maak me veel minder zorgen over lichaamshaar en bultjes na het scheren, en de resultaten houden echt lang aan.

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

05/12/2025

België

België

Geverifieerde koper

100% aanrader.

Blij dat ik deze aankoop gedaan heb (voor mijn vrouw) - het doet wat het moet doen "ontharen". Op dit gebied de beste aankoop ooit.Mijn vrouw voelt zich zelfzekerder en geniet hiervan dus ik ook blij!

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

01/12/2024

België

België

Best tevreden tot nu toe - uiterst tevreden

Aangekocht voor mijn volledige benen te doen. Duidelijk al veel minder haren, en was nu pas mijn 3de behandeling. Doet ook geen pijn, wat de behandeling bij de schoonheidsspecialiste toch wel deed.

Voordelen

Thuis uitvoeren, pijnloos

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels

  2. Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger

  3. Bij het volgen van het behandelschema

  4. Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen van het gezicht

  5. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet

  6. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet