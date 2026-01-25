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Betaal later met Klarna
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Met SenseIQ-technologie
Oksels, bikinilijn, lichaam, gezicht
Met SmartSkin-sensor
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.
Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.
Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.
Prijzen
4.2
van 5
2814
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Goede resultaten
25/01/2026
België
Sinds ik dit product heb gekocht, ben ik altijd zeer tevreden en raad ik het ook regelmatig aan bij mijn kennissen. Ik maak me veel minder zorgen over lichaamshaar en bultjes na het scheren, en de resultaten houden echt lang aan.
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Pierre VS
05/12/2025
België
Geverifieerde koper
100% aanrader.
Blij dat ik deze aankoop gedaan heb (voor mijn vrouw) - het doet wat het moet doen "ontharen". Op dit gebied de beste aankoop ooit.Mijn vrouw voelt zich zelfzekerder en geniet hiervan dus ik ook blij!
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Bekaert
01/12/2024
België
Best tevreden tot nu toe - uiterst tevreden
Aangekocht voor mijn volledige benen te doen. Duidelijk al veel minder haren, en was nu pas mijn 3de behandeling. Doet ook geen pijn, wat de behandeling bij de schoonheidsspecialiste toch wel deed.
Voordelen
Thuis uitvoeren, pijnloos
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels
Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger
Bij het volgen van het behandelschema
Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen van het gezicht
De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet